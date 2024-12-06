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TFF bildirdi: Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini duyurdu.

AA
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TFF bildirdi: Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak
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TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye bildirmiştir. TFF'ye 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024-2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili TFF'nin ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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