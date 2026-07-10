Son dakika TFF, Altınordu'yu 3. Lig'e düşürdü
TFF, gerekli belgeleri zamanında sisteme yüklemeyen Altınordu'yu 3. Lig'e düşürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden Altınordu'yu küme düşürdü. TFF, lige katılım için gerekli belgeleri zamanında sisteme yüklemeyen Altınordu'yu 3. Lig'e düşürdü.
TFF'den açıklama
TFF'den konuya dair yapılan açıklamada "2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3'üncü Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.