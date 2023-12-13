Son dakika... TFF Başkanı Büyükekşi'den açıklama: Liglerin başlayacağı tarihi duyurdu

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının yankıları sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, Meler'e yapılan saldırı sonrası toplantıdan çıkan kararları açıkladı. Büyükekşi, "Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır" dedi.

TFF Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Hepimizin temel misyonu, futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. Bu tutumun içinde asla şiddete yer yoktur. Ankaragücü - Rizespor maçında yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içi ya da dışında benzeri bir olayda sıfır tolerans göstereceğimizi, oyunun önemli bir parçası olan hakemlerimize saldırı ya da orantısız baskıya izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz.

* Halil Umut Meler'in durumu hakkında bilgi vermek istiyorum. Doktorlardan bilgi aldık, çok şükür iyileşiyor. Kendisini de iyi gördük, bugün taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ve ailesine kavuştu. Allah bir daha bu acıları ne Halil Umut Meler'e ne diğer hakemlerimize ne de diğer futbol paydaşlarına yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Olayla ilgili hızla harekete geçen Adalet, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türk futbolunda kısa süre içinde reform yaparak harekete geçtik. O gün nasıl birlik beraberlik olduysak, bugün de birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Hukuk Müşavirliği sevklerini yapmıştır. TFF Disiplin Kurulu, kararını perşembe günü açıklayacaktır.

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

* Bugün aldığımız kararla 19 Aralık salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır.

* Ankaragücü'ne ceza verilip verilmeyeceği yönündeki kararı PFDK verecek.

Meler hakemliği bırakacak mı?

* Hakemlerle konuşma ve çalışma yaptık. Saygı gösterdiler, hafta sonu kamp yapacağız. Psikolojilerinin yerine gelmesi için çalışağız. Meler'in Avrupa Şampiyonası'nda da görev almasını bekliyoruz. Kendisini destekliyoruz. Hakemliği bırakması söz konusu değil.

"Yıllardan beri Faruk Başkanı tanıyoruz"

* Yıllardan beri Faruk Başkanı tanıyoruz. Böyle bir kişi değildi. Adalet gerekeni yaptı. Biz sevklerimizi yaptık, başkan ve Ankaragücü için disiplin kurulumuz kararı verecek.

* Güvenlikle ilgili mutlaka bir karar alınacak. Tüm paydaşların güvenlikle ilgili talebi var. Hukuki olarak kanundan değişiklik yapılması da konuşuldu. Adalet Bakanı'mızla görüştük. Kulüplerimizden de destek alacağız. Hedefimiz herkesin can güvenliğini sağlamak.

Maç takvimini açıkladı

Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. Salı ve çarşamba günü oynanacak maçlar normal takvim maçları. Bu haftaki maçları 10 Ocak'a ertelemiş oluyoruz.

Bir hata varsa hepimizin hatası var. Biz yönetim olarak birçok yeniliğe imza atmak için uğraşıyoruz. Hiçbir şey yapmazsanız eleştiri de olmaz. Yaptıklarımızın meyvesini Türk futbolu ileride görecek. Yaptğımız 10 işin 8'i doğru 2'si yanlışsa, kamuoyu bunu takdir etmeli.

Türkiye Kupası maçları ertelendi

7 Ocak haftası yapılacak Türkiye Kupası maçları futbolcuları dinlendirme amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.

İstifa iddialarına yanıt

Biz iddialar üzerine iş yapmıyoruz. Böyle şeylerle uğraşmaya gerek yok. Lütfen pozitif olun. Olumsuz şeylerle, dedikodularla uğraşmayın. Biz görevimizin başındayız. Biz buraya iş yapmaya geldik. İstifa etmemizi gerektirecek bir sebep de yok.”