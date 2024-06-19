SON DAKİKA: Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki belli oldu. Trabzonspor, Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi ile eşleşecek.
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo mavili takım, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı.
Trabzonspor, kura çekiminde Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle eşleşti.
Bordo mavililer ilk maçı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı 1 Ağustos'ta kendi sahasında oynayacak.