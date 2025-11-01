Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ta forma giymişti, yeni mesleği şaşırttı

Beşiktaş'a Temmuz 2017'de transfer olan Orkan Çınar, siyah-beyazlı formayla fazla süre bulamasa da Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi'nde de forma giymişti. Son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adanaspor'da top koşturan Çınar, 29 yaşındaki futbol kariyerine ara verdi.

Dönerci dükkanı açtı

Bir dönemin yıldız adayı futbolcunun yeni işi dikkat çekti. Orkan Çınar'ın, abisiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkanı açtığı ortaya çıktı.

Eski futbolcunun dönerci dükkanında çekilen fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Orkan Çınar kimdir?

29 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Dortmund kentinde dünyaya gelen Orkan Çınar, henüz 13 yaşında 2010 yılında Füchse Berlin forması giyerken gösterdiği performansla adından söz ettirdi ve Borussia Berlin takımına transfer oldu.

Bu takımda geçirdiği kısa süren sonrası Gaziantepspor, Konyaspor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Ankaragücü, Adanaspor, İnegöl Kafkas, Sarıyer ve BFC Preussen formaları giydi.