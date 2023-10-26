Spor dünyasından Filistin'e destek büyüyor

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ağırlayan Celtic'in taraftarlarının Filistin bayraklarıyla verdiği destek dünyada yankı uyandırdı.

Türkiye'den Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, eski futbolcu Mesut Özil, saldırılar nedeniyle Filistin'e destek mesajı yayımladı.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema da Gazze için destek çağrısında bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola da Filistin halkına destek için yazılan mektubu, kendi hesabından paylaştı.

Filistin'e destek veren Anwar El Ghazi, kadro dışı bırakıldı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktı.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

Karim Benzema da Gazze için yaptığı destek çağırısının ardından Fransa'da bazı siyasilerin hedefi oldu.

Almanya'nın Bayern Münih Kulübü ise yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi olan Fas kökenli Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'ye sahip çıkarak oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kalmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak için geçen hafta oynanan karşılaşmalardan önce saygı duruşunda bulunma kararı aldı.

Alınan bu karar çerçevesinde profesyonel futbol liglerinde oynanan maçlarda saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya siyah bantla çıktı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun aldığı karar doğrultusunda da liglerde oynanan maçlar öncesinde saygı duruşu yapıldı.

"Dört büyükler"den tepki

Süper Lig'de "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de İsrail'in, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili kınama mesajları yayımladı.

Türkiye'den futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve diğer spor kulüpleri de yayımladıkları mesajlarla Filistin'e desteklerini açıkladı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde zulüm kınandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıları kınandı.

RAMS Park'ta oynanan derbi müsabakada iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz." pankartıyla çıktı.

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor da Siltaş Yapı Pendikspor ile oynadığı maça siyah formayla çıktı.

Celtic taraftarının desteği büyük yankı uyandırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoçya temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasında oynanan maçta İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı.

Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti. Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

İngiltere Premier Lig'deki Liverpool-Everton maçında da bazı Liverpool taraftarları, Gazzeliler'e destek vermek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinde KF Gostivar'ın sahasında Voska takımıyla karşılaştığı lig maçında da Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Maç öncesinde bir grup taraftar, ellerindeki Filistin bayraklarıyla ve "Free Palestine" (Özgür Filistin) pankartlarıyla Filistin'e destek gösterisinde bulundu.