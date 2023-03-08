Spor federasyonlarından Kadınlar Günü mesajları

Spor federasyonları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajlarını resmi sitelerinden paylaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu

Türkiye Voleybol Federasyonu mesajında, "Hayatın her alanında başarılarıyla fark yaratan, hikayesi ile ilham veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) mesajında, başta spor olmak üzere, hayatın her alanında eşitliğe inanıldığı, sporcu, hakem, gözlemci ve ofis çalışanı kadınların daha fazla olması için çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THF Başkan Vekili Gamze Çelik de "Bugün, toplumu oluşturan, güzelleştiren, her alanda izleri olan kadınlarımızın günü, Türkiye Hentbol Federasyonu olarak; kadın odaklı spor en önemli vizyonlarımızdan birisi." ifadelerini kullandı.

THF Başkanı Uğur Kılıç ise "Kadın emeğinin ve bakış açısının yaşamın her alanına nüfuz ettiği, eşitlikle gücünü artıran, geleceğin birlikte yaratıldığı bir evren hayali ile Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Judo Federasyonu

Türkiye Judo Federasyonu da mesajında "Yaşadığımız asrın felaketinde yaşamını yitiren kadınlarımıza ve ailelerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Bu zor zamanlarda bir kez daha ayağa kalkacağız, başaracağız ve hep yan yana olacağız. Judo ailesinin ve sporcularımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da mesajında, "Hepimiz biliyoruz ki her başarı öyküsünün, her madalyada dökülen gözyaşının ardında en az bir kadının emeği, en az bir kadının alın teri var. İşitme engelliler sporuna oyuncu, antrenör, hakem ve çalışan olarak emek vermiş tüm kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Federasyonumuzun kadın sporcu sayısını arttırmak için çeşitli projeler üretiyoruz. Geleceğimize ışık tutan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini paylaştı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu

Türkiye Okçuluk Federasyonu da "Yaşamın her alanında başarıyla yer alan, emek ve ilham veren, örnek olan kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Türkiye Satranç Federasyonu

Türkiye Satranç Federasyonu ise mesajında "Güçlü, cesur, yaratıcı, mücadeleci, yürekli kadınlarımızla kocaman bir aileyiz. Spordan bilime, iş dünyasından sanat dünyasına yaşamın her alanında üreten, çalışan, hep daha iyinin mücadelesini veren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Güreş, atletizm, halter, eskrim, tenis, cimnastik, yüzme, tekvando, karate, motosiklet, otomobil sporları ile beraber birçok spor federasyonu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.