Spor gazeteciliğinin duayen ismi Atilla Türker yazılarıyla ekonomim.com'da!

Kariyeri boyunca sadece maç sonuçları ve transfer haberleriyle değil, aynı zamanda kulüp yönetimlerinin finansal yapısını, transfer süreçlerindeki şaibeleri, bahis sistemlerini ve sponsorluk anlaşmalarının perde arkasını araştıran çalışmalarıyla tanınan duayen gazeteci Atilla Türker, ekonomim.com'da...

Türker yazılarında, on milyarlarca liralık büyüklüğe ulaşan futbol endüstrisini keskin analizleriyle irdeleyerek, kulüplerin borç yapıları, yayın hakları ve spor ekonomisi üzerine odaklanacak.

Atilla Türker, çok ses getirecek, "A MİLLİ TAKIMA TORPİLLE

FUTBOLCU ALINIR MI!" başlıklı yazısıyla yarın okurlarımızla buluşuyor...

Atilla TÜRKER kimdir?

1961 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Kurtuluş İlkokulu, ortaokulu ve lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler mezunu...

Gençlerbirliği minik, genç ve profesyonel futbol takımlarında forma giydi.

2 kez A Genç Milli oldu.

Muhabirliğe 1979 yılında Basın Yayın Yüksek Okulu tarafından yayınlanan Görünüm Gazetesi’nde başladı. 1983 yılında Bulvar Gazetesi’ne adım attı. Sırasıyla Tercüman Gazetesi’nde 3 yıl, Milliyet Gazetesi’nde 13 yıl, Star Gazetesi’nde 5 yıl, Hürriyet Gazetesi’nde 6 yıl, Habertürk Gazetesi’nde de 7 yıl görev yaptı.

Habertürk Gazetesi’nin 2018 yılında kapanmasının hemen ardından Saran Medya çatısı altında bulunan Radyospor ve Ajansspor’da çalışmaya başladı.

2025 yılı Mart ayında Saran Medya’dan istifa etti.

Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa şampiyonaları başta olmak üzere uluslararası alanda düzenlenen 200’ü aşkın büyük organizasyonu yerinde takip etti.

46 yıldır aralıksız bir şekilde spor muhabirliği yapıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 4’ü haber, 5’i de köşe yazısı dalında olmak üzere 9 kez büyük ödüle layık görüldü.

Çok önemli bölümü Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden olmak üzere haber, röportaj, köşe yazısı, araştırma ve fotoğraf dallarında 83 ödül kazandı.

2003 yılında “Ah şu futbolcular” adlı bir kitabı yayımlandı.

2014 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından “Sportif Tanıtım Dalında Şeref Diploması” ödülüne layık bulundu.

2019 yılında Dünya Spor Yazarları Derneği (AIPS) tarafından düzenlenen yarışmada 125 ülkeden 1746 spor yazarı arasında köşe yazısı dalında 8. oldu.

2022 yılında “Futbolun arka bahçesi” adlı kitabı kaleme aldı. Türk futbolundaki çarpıklıkları dile getiren bu kitabı çok büyük ses getirdi ve 6 baskı yaptı.

Nitekim 2023 yılında Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) tarafından düzenlenen yarışmada 138 ülkeden 1830 spor yazarı arasında “Futbolun arka bahçesi” adlı eseriyle araştırmacı gazetecilik kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Ödülünü G. Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen törenle AIPS Başkanı Gianni Merlo’nun elinden aldı.

Atilla Türker, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) yanı sıra Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) üyesi…

Sürekli basın kartı sahibi olan Türker, Türkiye’de mesleki kuruluşlar tarafından en fazla ödüllendirilen gazetecilerin başında bulunuyor.