Spor spikeri Sabri Ugan kansere yakalandığını duyurdu

Spor medyasının unutulmaz seslerinden, Şampiyonlar Ligi maçlarının ikonik anlatıcısı Sabri Ugan, bir süredir kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Ugan'ın ne kanseri olduğu bilinmiyor.

62 yaşındaki deneyimli spor spikeri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaklaşık üç aydır sağlık sorunları nedeniyle kamuoyundan uzak kaldığını belirtti.

“Size gecikmiş bir açıklama borcum var” sözleriyle başlayan paylaşımında Ugan, “Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun birkaç sebebi var ama en önemlisi sağlık durumum. Teşhis kondu, en ağır hastalıklardan biriyle mücadele ediyorum. Ancak moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tedavisini yürüten Prof. Dr. Mutlu Demiray’a teşekkür eden Ugan, “Hocam bana öyle bir tedavi planı hazırladı ki bana düşen sadece güçlü kalmak. Birinci kemoterapi sürecini tamamladım” dedi.

Ugan, mesajının sonunda destek mesajları ve iyi dileklerde bulunan takipçilerine de teşekkür etti.

Sabri Ugan kimdir?

24 Mayıs 1963 yılında Sakarya’da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya’da yaşamış olan bir sunucudur. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu.

Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı.

Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı.

Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.