Spor Toto 1. Lig'de 4 takım, teknik direktör değiştirdi

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftasının ardından meydana gelen depremler nedeniyle ara verilen ligde deprem bölgesinde yer alan Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilme talepleri kabul edildi.

Lige verilen arada ise 4 takım teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.

Bu süreçte Altay'da Sinan Kaloğlu'nun yerine Ayhan Tuna Üzümcü, Beyçimento Bandırmaspor'da Mesut Bakkal'dan boşalan göreve İlker Püren, Erzurumspor FK'de Muzaffer Bilazer'in yerine Hakan Kutlu ve Dyorex Boluspor'da da Sait Karafırtınalar sonrası Erzurumspor FK'den ayrılan Muzaffer Bilazer'le anlaşıldı.

Bu teknik direktör değişikliklerin ardından ligdeki 17 takımdan sadece 4'ü sezona başladığı çalıştırıcılarla yoluna devam ediyor.

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz, Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez, Pendikspor'da Osman Özköylü ve Bodrumspor'da İsmet Taşdemir yerlerini koruyan isimler oldu.

En hareketli takım Tuzlaspor oldu

Bu sezon teknik direktör değişikliklerinde en hareketli takım, 5 farklı ismi göreve getiren Tuzlaspor oldu.

Gençlerbirliği ve Beyçimento Bandırmaspor teknik direktörlük konusunda dörder isimle çalışırken; Altaş Denizlispor, Altınordu, Göztepe, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor üçer teknik direktörü göreve getirdi.

Teknik direktörler

Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor dışında teknik direktör değişikliği yapan takımlar şöyle:

•Altaş Denizlispor: Mesut Bakkal, Mustafa Ali Gözlükaya, Giray Bulak

•Altay: Sinan Kaloğlu, Ayhan Tuna Üzümcü

•Altınordu: Ufuk Kahraman, Cüneyt Yis, Gökhan Ünal

•Ankara Keçiörengücü: Taner Taşkın, Ahmet Cingöz

•Beyçimento Bandırmaspor: Mustafa Gürsel, İsmail Yalçın, Mesut Bakkal, İlker Püren

•Dyorex Boluspor: Sait Karafırtınalar, Muzaffer Bilazer

•Erzurumspor FK: Muzaffer Bilazer, Hakan Kutlu

•Gençlerbirliği: Metin Diyadin, Medet Coşkun, Taşkın Aksoy, Mustafa Dalcı

•Göztepe: Turgay Altay, Sadık Ahmet Balcı, Ekrem Dağ

•Manisa FK: Levent Eriş, Yalçın Koşukavak

•Sakaryaspor: İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın

•Tuzlaspor: Cenk Laleci, Eren Şafak, Suat Kaya, Barış Yılmazer, Özcan Bizati

•Yılport Samsunspor: Bayram Bektaş, Emre Bayraktar, Hüseyin Eroğlu