Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Yarın:
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın
23 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
24 Nisan Pazartesi:
17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen