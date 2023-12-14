Sporda 'şiddet' haftası: NBA'de Draymond Green rakibinin yüzüne vurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns forması giyen Jusuf Nurkic'in yüzüne vuran Golden State Warriors oyuncusu Draymond Green, süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

Draymond got to be one of the funniest and dumbest player, he does anything #DraymondGreen pic.twitter.com/hc4OAXWjrN — 🎧 (@risawrizz) December 14, 2023

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Suns ile Warriors arasında oynanan maçta Nurkic'e yönelik hareketi sonrası oyundan ihraç edilen Green'in, lige geri dönmesi için belirli koşulları karşılaması gerekecek. Green'in hareketinin basketbolla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Nurkic, "Ben orada sadece basketbol oynamaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

18 kez ihraç edildi

Draymond Green, geçen ay oynadıkları Minnesota Timberwolves maçında da rakibi Rudy Gobert'in boğazını sıktığı için 5 maç men cezası almıştı. Draymond Green, 18 defa ile aktif NBA oyuncuları arasında oyundan en çok ihraç edilen isimler arasında yer alıyor.