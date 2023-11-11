Sporun 12-15 yaş arası 'en'leri belli oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği "Türkiye'nin En Güçlüsü Final Yarışması"nda dereceye girenler belli oldu.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yer alan atletizm sahasında yapılan organizasyona, 12-15 yaş guruplarından 100 kız ve 103 erkek sporcu katıldı.

Sporcular, en hızlı koşan, en uzun atlayan ve en uzağa atan olmak üzere üç disiplindeki performanslarının toplamı esas alınarak değerlendirildi.

Yaş grubuna göre birinci olan sporcular şöyle:

► 11 yaş kızlar (60 metre, uzun atlama ve sağlık topu): Leyla Özkut

► 11 yaş erkekler (60 metre, uzun atlama ve sağlık topu): Muhammet Emir Güneş

► 12 yaş erkekler (80 metre, uzun atlama ve gülle atma): Kuzey Ali Özkan

► 12 yaş kızlar (80 metre, uzun atlama ve gülle atma): Ayşe Nazlı Aydın

► 13 yaş kızlar (80 metre, uzun atlama ve gülle atma): Asmin Bülgen

► 13 yaş erkekler (80 metre, uzun atlama ve gülle atma): Oğuzhan Memiş

► 14 yaş kızlar (100 metre, uzun atlama ve gülle atma): Ceylin Aktaş

► 14 yaş erkekler (100 metre, uzun atlama ve gülle atma): Ahmet Eymen Kelle

► 15 yaş erkekler (100 metre, uzun atlama ve gülle atma): Deniz Kandöker

► 15 yaş kızlar (100 metre, uzun atlama ve gülle atma): Fatma Sivritaş