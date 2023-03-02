Stefan Kuntz'tan kulüplere ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaret sonrası, spor kulüpleri açıklamalar yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbol direktörümüz Cenk Ergün ile fikir alışverişinde bulunarak antrenmanımızı izledi." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe ise konya ilişkin olarak, "Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren futbol A takımımıza bugünkü idman sonrasında önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ziyaret kapsamında teknik direktörümüz Jorge Jesus ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından Stefan Kuntz, tesislerimizden ayrıldı." açıklamasında bulundu.

Ziyaretin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Kuntz ise şunları söyledi:

"Benim için önemli olan oyuncuların şu anki mevcut durumlarıdır. Malumunuz depremden dolayı hepimiz üzgünüz ve bunu da en iyi kendi hocaları biliyor. Milli takım olarak iki tane eleme maçı oynayacağız. Öncesinde birçok oyuncuyu da ziyaret ettim. Aynı şekilde camiaları da ziyaret edip oradaki oyuncuların durumlarıyla ilgili hocalarından bilgiler alıyoruz. Sonuç itibarıyla biz ne kadar iletişim halinde olursak ona göre de kendi performansımızı yüksek tutabiliriz."