Süleyman Hurma'nın acı kaybı
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi vefat etti.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Şükriye Hurma'nın cenazesinin yarın Tuzla Yıldız Cami'nden öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceği belirtildi.
Süleyman Hurma, geçtiğimiz hafta bir süredir tedavi gören babası Ziya Hurma'yı da kaybetmişti.
Uzun süredir tedavi gören Şükriye Hurma, geçtiğimiz hafta vefat eden eşi Ziya Hurma'yla aynı yere, Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.
Cenazeye teknik ekip ve futbolcular da katılacak.
Başımız sağ olsun.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 20, 2023
Başkanımız Süleyman Hurma’nın kıymetli annesi Şükriye Hurma Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Sayın başkanımıza, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Merhumenin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Tuzla Yıldız Camii'nden kaldırılacaktır. pic.twitter.com/ICvbZOHSMe