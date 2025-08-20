Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Türkiye’nin en prestijli kadın voleybol organizasyonu olan Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu için geri sayım sona erdi. Sultanlar Ligi'nde yeni sezonun fikstürü belli oldu.
İstanbul Fişekhane’de düzenlenen kura çekimiyle birlikte, 14 takımın mücadele edeceği yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları resmen açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri, kulüp temsilcileri ve medya mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sezonun açılışına dair heyecan doruğa ulaştı.
İşte Sultanlar Ligi’ndeki önemli maçlar
1. Hafta Zeren - Vakıfbank
3. Hafta Eczacıbaşı - Vakıfbank
3. Hafta Zeren - Fenerbahçe
4. Hafta Vakıfbank - Galatasaray
5. Hafta Eczacıbaşı - Fenerbahçe
6. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray
9. Hafta Eczacıbaşı - Zeren
10. Hafta Fenerbahçe - Vakıfbank
10. Hafta Zeren - Galatasaray
12. Hafta Eczacıbaşı - Galatasaray