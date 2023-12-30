Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında yankı uyandırdı

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının ertelenmesi dış basında büyük yankı uyandırdı.

Almanya'nın popüler yayın organlarından Bild, "Çöldeki derbide büyük sıkıntı" başlığını attı. Bild, Suudi polisinin Fenerbahçe soyunma odasına girerek Atatürk baskılı tişörtleri toplamak istediğini de yazdı.

İspanyol "Mundo Deportivo" yayını "Türk futbolunda yeni karışıklık" manşetiyle çıktı. Mundo Deportivo, Suudi yetkililer ile Türk tarafının gün boyu süren müzakerelere rağmen uzlaşamadığını aktardı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı da Türkiye basınına dayandırdığı haberinde, kulüpler ile Suudi yetkililer arasındaki 'kavga' üzerine final maçının iptal edildiğini aktardı. Reuters, İstiklal Marşı'nın çalınmasına ve sporcuların maçtan önce Atatürk'ün resminin olduğu tişörtler giymesine izin verilmediği yönünde haberleri de hatırlattı.

"Atatürk'ü onurlandırılmalarına izin verilmedi"

İngiltere'nin Mirror gazetesi, haberinde, "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türk Süper Kupa finali, Suudi Arabistanlı yetkililerin Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ü onurlandırmalarına izin vermeyi reddettiği için oynamayı reddetmesinin ardından iptal edildi" dedi.

İngiltere'nin Daily Mail gazetesi de maç iptaline ilişkin haberinde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın otelden ayrılmayı reddettiğine dikkat çekti. Kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüştüğünü aktaran gazete, Galatasaray'ın maçtan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!" ifadelerini kullandığını hatırlattı.