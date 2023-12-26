Süper Kupa finalinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu dün, karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini açıklamıştı.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Emre Malok'un görev yapacağı belirtildi. Süper Kupa finalinde VAR'da asistan hakem olarak ise Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu yer alacak.