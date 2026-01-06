Süper Kupa’da finalin adı Fenerbahçe-Galatasaray
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, finale yükselerek Galatasaray'ın rakibi oldu.
Turkcell Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 67. dakikada Jhon Duran kaydetti. İki golün asistini de Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Antony Musaba yaptı.
Mücadelenin 78. dakikasında Samsunspor'da Antoine Makoumbou direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Samsunspor maçın geri kalan kısmını 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'da finale yükselerek Galatasaray'ın rakibi oldu. Final mücadelesi 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.