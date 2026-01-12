Süper Kupa’da olay olan taraftar yağmurluklarında fiyat farkı ne?

Hafta sonu Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa finalinde sahadan galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

2-0’lık galibiyet Sadettin Saran’ın da başkanlığı döneminde kazandığı ilk kupa oldu.

Ancak maça dair tüm bunların ötesinde bir başlık öne çıktı: Yağmurluk.

Yağmurluk farkı

Soğuk ve yağmurlu bir akşamda oynanan maçta, stada da zor koşullarda ulaşan taraftarların sayısı toplamda 58 bin 397 olarak açıklandı.

İki takım da hava şartları nedeniyle taraftarlarına yağmurluk dağıttı. Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarlarına sarı, Galatasaray taraftarlarına kırmızı yağmurluk dağıtılması kararlaştırıldı.

Dağıtılan bu yağmurlukların kalitelerinin farklı olması sosyal medyada gündem oldu.

Yağmurlukların kalitelerinin farkı da tribünlerde de görüntü farklılıklarına neden oldu.

Fiyat farkı

Fenerbahçe’nin taraftarına dağıttığı yağmurlukların adet fiyatı ortalama 130 TL seviyesinde olurken, Galatasaray’ın dağıttığı yağmurlukların ortalama fiyatının da 30 TL olduğu görülüyor.

Taraftarların eşit dağıldığı düşünülürse Fenerbahçe’nin kasasından yaklaşık 3,8 milyon TL çıkarken, Galatarasay’ın kasasından da yaklaşık 875 bin TL çıkmış görünüyor.

Fenerbahçe’nin 3 milyonluk farkının ise taraftarında karşılığı bulduğu görülüyor.