Süper Kupa'nın saatinde değişiklik
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati 21.00'den 21.30'a alındı.
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Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saatinin 21.30 şeklinde değiştirilmesine karar verildi.