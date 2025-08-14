Süper Kupa'nın sahibi penaltılarla belli oldu

İtalya Serie A ekibi Udinese'nin maçlarını oynadığı Friuli Stadyumu, Avrupa'nın iki büyük takımının mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Tottenham Hotspur'u penaltılarda mağlup etti.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan (PFF) Joao Pinheiro'nun düdük çaldığı karşılaşmada, Tottenham Hotspur'un gollerini Van de Ven (39') ve 48'inci dakikada takımın kaptanı Cristian Romero kaydetti.

Fransız ekibinde ise, geri dönüş ateşini 85'inci dakikada takımın yıldız isimlerinden Lee Kang-in yaktı. Sol köşeden ceza sahasına giren futbolcu, yerden sağ tarafa çıkarttığı sert şutta kaleciyi çaresiz bıraktı. Bunu 90+3'te Gonzalo Ramos'un golü takip etti. Maç 2-2 sona erince seri penaltı vuruşlarına gidildi.

Penaltılarda Tottenham Hotspur'da takımın ilk golünü atan Van de Ven ve PSG'de Vitinha dışarı nişanladı. Fransız ekibi, Dembele'nin penaltısıyla durumu eşitledi ve 2-2'ye getirdi. Üçüncü atışlarda Mathys Tel kaleyi bulamazken, geri dönüş ateşini yakan Lee Kang-in durumu 3-2 yaptı. Pedro Porro ile Tottenham 3-3'ü yakalarken, PSG'de Mendes, attığı penaltı golüyle takımına kupayı kazandırdı.