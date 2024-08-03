Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş bugün Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak ve karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, maçta görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

TFF'de yer alan bilgilere göre Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında VAR'da Mustafa İlker Coşkun yer alacak. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak görev yapacak.