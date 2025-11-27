Süper Lig 14. hafta hakemleri belli oldu: Fenerbahçe - Galatasaray maçını kim yönetecek?
Türkiye’nin merakla beklediği derbi için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı konuk edecek. Maça sayılı günler kala 14. hafta hakemleri de belli oldu. Peki derbiyi hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim?
Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini, Süper Lig 14. hafta hakemleri ve maç programı
— Yarın
20.00 Kocaelispor – Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
— 29 Kasım Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor – Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziantep FK – Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa – RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor – Konyaspor: Alper Akarsu
— 30 Kasım Pazar
17.00 Antalyaspor – Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Fatih Karagümrük – Beşiktaş: Halil Umut Meler
— 1 Aralık Pazartesi
20.00 Samsunspor – Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe – Galatasaray: Yasin Kol
Puan durumu: Derbi öncesi zirvede tablo
— Galatasaray: 32 puan
— Fenerbahçe: 31 puan
— Trabzonspor: 28 puan
Maç bilgisi
— Organizasyon: Trendyol Süper Lig, 14. hafta
— Maç: Fenerbahçe – Galatasaray
— Tarih: 1 Aralık Pazartesi
— Saat: 20.00 (TSİ)
— Hakem: Yasin Kol
Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma 1 Aralık Pazartesi, 20.00’de başlayacak. VAR ve yardımcı hakem atamalarının federasyon tarafından maç gününe yakın netleşmesi bekleniyor.