Süper Lig 14. hafta hakemleri belli oldu: Fenerbahçe - Galatasaray maçını kim yönetecek?

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. MHK, ligin yeni haftasında maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Bununla birlikte derbinin hakemi de belli oldu. Peki derbiyi hangi hakem yönetecek, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim oldu?

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNİ KİM YÖNETECEK?

— Yarın

20.00 Kocaelispor – Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

— 29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor – Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziantep FK – Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa – RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor – Konyaspor: Alper Akarsu

— 30 Kasım Pazar

17.00 Antalyaspor – Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Fatih Karagümrük – Beşiktaş: Halil Umut Meler

— 1 Aralık Pazartesi

20.00 Samsunspor – Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe – Galatasaray: Yasin Kol

Puan durumu: Derbi öncesi zirvede tablo

— Galatasaray: 32 puan

— Fenerbahçe: 31 puan

— Trabzonspor: 28 puan

Maç bilgisi

— Organizasyon: Trendyol Süper Lig, 14. hafta

— Maç: Fenerbahçe – Galatasaray

— Tarih: 1 Aralık Pazartesi

— Saat: 20.00 (TSİ)

— Hakem: Yasin Kol

