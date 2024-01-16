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Süper Lig 20. hafta maç sonuçları ne oldu? 21. hafta Süper Lig maçları

Süper Lig 20. hafta maçları 15 Ocak 20:00 da oynanan Galatasaray – Kayserispor maçı ile son buldu. Süper Lig 21. hafta maçları 20 Ocak cumartesi başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig 21. hafta maç takvimi nedir? Süper Lig 20. hafta maçları nasıl sonuçlandı? İşte detaylar…

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Süper Lig 20. hafta maç sonuçları ne oldu? 21. hafta Süper Lig maçları
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Süper Lig  20. haftanın bitmesi ile puan durumu Fenerbahçe 53 puanla birinci sırada. Fenerbahçe’yi 51 puanla Galatasaray ikinci, 37 puan ile Trabzonspor üçüncü ve 35 puan ile Beşiktaş dördüncü sırada takip ediyor.

Süper Lig  20. hafta maç sonuçları

13 Ocak cumartesi

-13:30 Hatayspor 1 - 1 Pendikspor

-13:30 Ankaragücü 3 - 1 Kasımpaşa

-16:00 Başakşehir 3 - 2 Alanyaspor

-19:00 Çaykur Rizespor 1 - 0 Adana Demirspor

-19:00 Beşiktaş 3 - 0 Fatih Karagümrük

14 Ocak pazar

-13:30 İstanbulspor 0 - 0 Konyaspor

-16:00 Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor

-16:00 Samsunspor 2 - 0 Sivasspor

-19:00 Gaziantep FK 0 - 1 Fenerbahçe

15 Ocak pazartesi

-20:00 Galatasaray 2 - 1 Kayserispor

 Süper Lig  21. hafta maç takvimi

20 Ocak cumartesi

-13:30 Kasımpaşa – Hatayspor

-16:00 Karagümrük – Başakşehir

-16:00 Alanyaspor – Rizespor

-19:00 Pendikspor – Beşiktaş

-19:00 Adana Demirspor – Ankaragücü

21 Ocak pazar

-13:30 Sivasspor – Gaziantep FK

-16:00 Fenerbahçe – Samsunspor

-16:00 Konyaspor – Antalyaspor

-19:00 Trabzonspor – Galatasaray

22 0cak pazartesi

-20:00 Kayserispor - İstanbulspor