Süper Lig 20. hafta maç sonuçları ne oldu? 21. hafta Süper Lig maçları

Süper Lig 20. haftanın bitmesi ile puan durumu Fenerbahçe 53 puanla birinci sırada. Fenerbahçe’yi 51 puanla Galatasaray ikinci, 37 puan ile Trabzonspor üçüncü ve 35 puan ile Beşiktaş dördüncü sırada takip ediyor.

Süper Lig 20. hafta maç sonuçları

13 Ocak cumartesi

-13:30 Hatayspor 1 - 1 Pendikspor



-13:30 Ankaragücü 3 - 1 Kasımpaşa



-16:00 Başakşehir 3 - 2 Alanyaspor



-19:00 Çaykur Rizespor 1 - 0 Adana Demirspor



-19:00 Beşiktaş 3 - 0 Fatih Karagümrük



14 Ocak pazar



-13:30 İstanbulspor 0 - 0 Konyaspor



-16:00 Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor



-16:00 Samsunspor 2 - 0 Sivasspor



-19:00 Gaziantep FK 0 - 1 Fenerbahçe



15 Ocak pazartesi



-20:00 Galatasaray 2 - 1 Kayserispor

Süper Lig 21. hafta maç takvimi

20 Ocak cumartesi

-13:30 Kasımpaşa – Hatayspor

-16:00 Karagümrük – Başakşehir

-16:00 Alanyaspor – Rizespor

-19:00 Pendikspor – Beşiktaş

-19:00 Adana Demirspor – Ankaragücü

21 Ocak pazar

-13:30 Sivasspor – Gaziantep FK

-16:00 Fenerbahçe – Samsunspor

-16:00 Konyaspor – Antalyaspor

-19:00 Trabzonspor – Galatasaray

22 0cak pazartesi

-20:00 Kayserispor - İstanbulspor