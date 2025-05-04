Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz gün yaptığı toplantıdan Süper Lig A.Ş.'nin kurulması kararı çıkmıştı.

Vakıf Başkanı Ali Koç, "Süper Lig A.Ş.'nin kurulması için karar çıkartıldı. Daha önce de kurulmuştu ama hukuki yapısı uygun olmadığı için feshedildi. Şimdi farklı bir hukuki modele gittik. Belki hemen kısa vadede bir faaliyeti olmayacak ama artık kulüpler ticari konularda kendi menfaatlerinde daha söz sahibi olmak istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Süper Lig A.Ş.'de görev alacak 2 isim belli oldu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre kulüpler ile TFF arasındaki görüşmeler başta olmak üzere yeni oluşumda Alman hakem Deniz Aytekin ve Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk danışmanlık yapacak.

Trendyol 1. Lig için henüz bir isim netleşmezken Serkan Çınar ismi danışman olarak ön plana çıktı.