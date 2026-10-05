Hakemler soruşturması: Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen ve “hakemler dosyası” olarak bilinen soruşturma sürüyor.

Son olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor nedeniyle tartışılan Yasin Kol şike ve teşvik primi suçlamasıyla tutuklandı. Yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı

Süper Lig hakeminin ifadesi de ortaya çıktı. Genel olarak suçlamaları reddeden Kol, rapora da yansıyan para transferleriyle ilgili olarak "Hiçbir şekilde yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yapılan tespitleri kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Kol'a tutuklandıktan sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki birkaç isimle ilişkisi de soruldu.

Süper Lig hakemi, bu isimleri yalnızca görevleri dolayısıyla tanıdığını iddia etti ve aralarında herhangi bir alacak / verecek ilişkisi bulunmadığını öne sürdü.

Kol, Gündoğdu'yla bir maçtan önce ve sonra aramalar yapıldığı iddiasını da kabul etmedi. Bu sırada futbol dünyasında son dönemde sıklıkla dile getirilen “yapı” iddiası da gündeme geldi.

“Yapılanma yok”

Kol, yöneltilen soru üzerine şunları ileri sürdü:

“Hakem ve adayların farklı kişilerce yönetilen ekipler altında takip edildiği bir yapılanma yoktur. Ben bu zamana kadar böyle bir duruma tanık olmadım. Türkiye liginde gerçekleşen müsabakalarda hakem kadrosunun belirlenmesine inisiyatif alma MHK Başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık üç gün önce maçı yönetecek hakemle hakem kadrosunda kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini, bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır.

Bu uygulama yurt dışındaki maçlarda da bu şekilde olmaktadır. Ayrıca bu uygulama bana özel değil derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır. Ben de iyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK Başkanı'na sundum, onun onayıyla maçları yönettim.”

“Ayda 250 bin lira kazanıyorum, 15 yıldır güvenlik görevlisi olarak da çalışıyorum”

Yasin Kol, MASAK raporundaki verilerin hatalı olduğunu da iddia etti.

Aylık 250 bin TL kazandığını ve hakemliğe ek olarak 15 yıldır KTÜ'de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını savunan Kol, şu savunmayı yaptı:

“Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir.”

MASAK raporunda neler vardı?

MASAK inceleme tutanağına göre 2012 - 2026 yılları arasındaki 5 bin 978 işlemde hesaplardan 72,1 milyon TL çıktı. Hesaba giren para ise 62,5 milyon TL olarak belirlendi. Toplam işlem hacminin 135 milyon TL olduğu görüldü.

Yine aynı tutanakta işlem hacminin 2020 yılından sonra belirgin biçimde arttığı, artışın 2024–2026 döneminde hızlandığı, 2026 yılında ise yaklaşık 22,3 milyon TL girişe karşılık 40,8 milyon TL çıkış olduğu vurgulandı.

Bilirkişi raporunda “maç günleri” dikkat çekiyor

Bilirkişi raporundaysa Yasin Kol ve onunla aynı maçlarda görev alan hakemler arasındaki para transferleri dikkat çekti.

Kol ile en az bir kez aynı maçta görev alan isimlerle 64 banka hareketi tespit edildi. Bu kişilerden 218 bin 668 lira geldi, Kol'dan aynı isimlere 853 bin 472 lira gitti. Özellikle maçların üç gün öncesiyle iki gün sonrasındaki zaman dilimi öne çıktı.

47 ödemenin 44'ünde Yasin Kol maçın hakemi, para gönderilen isimler ise yardımcı veya dördüncü hakemdi.

Hakemler dosyası soruşturması nasıl başladı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

MHK Başkanı dahil 7 kişi tutuklandı

Şüpheliler Ferhat Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar tutuklanırken Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.