Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, 9 günde 300 milyon lira kazandı

Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşarak formasına 5. yıldızı ekleyen Galatasaray, saha içindeki başarısını ticari alanda da taçlandırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, 18 ile 26 Mayıs tarihleri arasında milyonlarca liralık gelir elde etti.

9 günde 300 milyon TL ciro

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Galatasaray Kulübü söz konusu 9 günlük süreçte toplamda yaklaşık 300 milyon TL ciroya ulaştı. Şampiyonluğun ilan edildiği 18 Mayıs’tan itibaren taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan kulüp, mağaza satışlarında tarihi bir yükseliş yaşadı.

GS Store çadırından 12 milyon TL'lik satış yapıldı

Özellikle 25 Mayıs’ta İstanbul Yenikapı’da düzenlenen büyük kutlamada kurulan GS Store çadırı, tek bir günde 12 milyon TL'lik satış gerçekleştirdi.

Hafta sonuna yayılan yoğun alışveriş temposu, yurt genelindeki GS Store mağazalarına da yansıdı. Kulüp yetkilileri, hafta sonu boyunca toplam 50 milyon TL'lik gelir sağlandığını belirtti.

Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formalarının raflarda yerini almasının ardından satışların daha da hız kazanması bekleniyor. Kulüp kaynakları, taraftar ilgisinin bu formalarla birlikte rekor seviyeye çıkacağını öngörüyor.