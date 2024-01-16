Süper Lig takımı icradan satılacak

Dün akşma Galatasaray ile oynadığı maçı 2-1 kaybeden Kayserispor, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle FIFA'nın koyduğu transfer yasağının ardından şimdi de markasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kulüpten alacaktarını tahsil edmeyenlerin mahkemeye başvurmasının ardından, Kayseri Genel İcra Dairesi, Kayserispor markası'nın 27 Şubat’ta 35 milyon liraya icradan satışa çıkarılmasına karar verdi.

İhalede artıma başlangıç tarihi 20 Şubat 14:41 olarak belirlendi. Bitiş tarih ise 27 Şubat 14:41 olarak açıklandı.

Store ve futbol okulu da satış listesinde

Yine aynı tarihler arasında Kayserispor Store ismi ile Kayserispor Futbol Okulları isimleri de satışa çıkarılacak. Kayserispor Store ismi için muhammen bedel 4 Milyon TL olarak belirlenirken, Kayserispor Futbol Okulları ismi için ise muhammen bedel 8 milyon TL olarak belirlendi. Böylece üç marka için belirlenen rakam toplamda 47 milyon lira oldu. Satıştan gelecek paralar alacaklılara dağıtılacak.

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Mame Thiam transferinden kaynaklanan 76 bin Euro'luk borcunu ödemeyen Kayserispor'a haciz göndermişti. İlk yarı itibariyle Kayserispor’un en değerli futbolcusu olan Thiam, ara transferde Pendikspor’a gitti.