Süper Lig tarihinde transferden en çok zarar eden takımlar belli oldu

Süper Lig'de birçok takım hayal kırıklığı yaratan transferlere imza atarken,Transfermarkt verilerine göre bonservis harcamalarında en fazla zarar eden kulüpler belli oldu.

İşte Süper Lig tarihinde transferden en çok zarar eden takımlar:

10- Konyaspor / -5 milyon euro

9- Orduspor / -5 milyon euro

8- Eyüpspor / -6 milyon euro

7- Gaziantep FK / -7 milyon euro

6- Başakşehir / -9 milyon euro

5- Çaykur Rizespor / -18 milyon euro

4- Trabzonspor / -88 milyon euro

3- Beşiktaş / -178 milyon euro

2- Galatasaray / -220 milyon euro

1- Fenerbahçe / -271 milyon euro