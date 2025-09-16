Süper lig’de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
1. Hafta:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
3. Hafta:
20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
