  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Takip Et

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni hafta görev yapacak isimleri duyurdu.

Ligdeki; Trabzonspor-Alanyaspor müsabakasını Ali Şansalan, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Cihan Aydın, Kocaelispor-Galatasaray eşleşmesini Çağdaş Altay ve Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini Ozan Ergün yönetecek.

MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın (7 Kasım Cuma)

20.00 Gençlerbirliği-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK-Rizespor: Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük-Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Eyüpspor: Yasin Kolluğumuz”

33 yıllık spor geleneği Basın Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu33 yıllık spor geleneği Basın Turnuvası’nda kupalar sahiplerini bulduŞehirler

 

Kesikbaş "Dış ticarette daha güçlü bir konuma ulaşacağız"Kesikbaş "Dış ticarette daha güçlü bir konuma ulaşacağız"Şehirler

 

Spor
Hamrun hangi ülkenin takımı? Hamrun hangi ligde?
Hamrun hangi ülkenin takımı? Hamrun hangi ligde?
Fenerbahçe Viktoria Pilzen maçı şifresiz izlenir mi? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Viktoria Pilzen maçı şifresiz izlenir mi? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün 2025 yılı sahipleri belli oldu
Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün 2025 yılı sahipleri belli oldu
Futbolda bahis skandalı büyüyor! 45 TFF temsilcisi bahis oynadığını kabul edip istifa etti!
SON DAKİKA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimali yüzde kaç? İşte istatistiksel karşılığı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimali yüzde kaç? İşte istatistiksel karşılığı
Galatasaray, Ajax galibiyetiyle kasayı doldurdu: İşte elde edilen güncel gelir
Galatasaray, Ajax galibiyetiyle kasayı doldurdu: İşte elde edilen güncel gelir