Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın (7 Kasım Cuma)
20.00 Gençlerbirliği-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK-Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar
14.30 Fatih Karagümrük-Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Eyüpspor: Yasin Kolluğumuz”