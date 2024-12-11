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Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

13 Aralık Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor: İlker Yasin Avcı

14 Aralık Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor: Gürcan Hasova

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Mehmet Ali Özer

15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk

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