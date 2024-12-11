Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
13 Aralık Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor: İlker Yasin Avcı
14 Aralık Cumartesi:
13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Davut Dakul Çelik
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor: Gürcan Hasova
19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Mehmet Ali Özer
15 Aralık Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu
19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk