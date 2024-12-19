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Süper Lig’de 17.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 17.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Haber Merkezi
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Süper Lig’de 17.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Trendyol Süper Lig’in 17.haftasında maçlar, yarın, 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Cumartesi oynanacak. Müsabakaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Müsabakalar ve hakemler

Eyüpspor- Fenerbahçe: Emre Kargın

Beşiktaş- Alanyaspor: Cihan Aydın

Kayserispor- Galatasaray: Mehmet Türkmen

Trabzonspor- Bodrum FK: Ozan Ergün

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