Süper Lig’de 17.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 17.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.
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Trendyol Süper Lig’in 17.haftasında maçlar, yarın, 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Cumartesi oynanacak. Müsabakaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Müsabakalar ve hakemler
Eyüpspor- Fenerbahçe: Emre Kargın
Beşiktaş- Alanyaspor: Cihan Aydın
Kayserispor- Galatasaray: Mehmet Türkmen
Trabzonspor- Bodrum FK: Ozan Ergün
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