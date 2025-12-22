Süper Lig'de 18 ve 19. haftanın programı açıklandı
TFF, Süper Lig'de 18 ve 19'uncu haftanın programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı Başakşehir-Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:
18. Hafta
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 Başakşehir FK-Karagümrük
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Antalyaspor
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor
20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 Konyaspor-Eyüpspor
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor
20.00 Beşiktaş-Kayserispor
19. Hafta
23 Ocak 2026 Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
24 Ocak 2026 Cumartesi:
14.30 Kayserispor-Başakşehir FK
17.00 Samsunspor-Kocaelispor
20.00 Karagümrük-Galatasaray
25 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Konyaspor
17.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği
17.00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe-Göztepe
26 Ocak 2026 Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Beşiktaş