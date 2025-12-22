  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Süper Lig'de 18 ve 19. haftanın programı açıklandı
Takip Et

Süper Lig'de 18 ve 19. haftanın programı açıklandı

TFF, Süper Lig'de 18 ve 19'uncu haftanın programını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig'de 18 ve 19. haftanın programı açıklandı
Takip Et

Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı Başakşehir-Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.

Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:

18. Hafta

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 Başakşehir FK-Karagümrük

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Antalyaspor

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 Konyaspor-Eyüpspor

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor

20.00 Beşiktaş-Kayserispor

19. Hafta

23 Ocak 2026 Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

24 Ocak 2026 Cumartesi:

14.30 Kayserispor-Başakşehir FK

17.00 Samsunspor-Kocaelispor

20.00 Karagümrük-Galatasaray

25 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Konyaspor

17.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği

17.00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe-Göztepe

26 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Beşiktaş

Ekol TV kapandı mı, neden kapandı? Resmi açıklama geldiEkol TV kapandı mı, neden kapandı? Resmi açıklama geldiGündem