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Süper Lig'de 19. haftada oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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Süper Lig'de 19. haftada oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı
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TFF, Süper Lig’in 19. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Beşiktaş - Bodrum FK müsabakasının 62. dakikasında konuk ekip atağı sonrası VAR, ‘potansiyel penaltı incelemesi’ için hakem Mehmet Türkmen’e uyarıda bulundu. Kenara gelen Türkmen, ceza sahası içinde Felix Uduokhai ile Taylan Antalyalı arasındaki pozisyonu izlerken, VAR’daki konuşmalar şöyle:

Mehmet Türkmen: “Savunma oyuncusunun, hücum oyuncusunun ayağının ucuna bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı?"

Mehmet Türkmen: "Taylan şut çekmiş."

Mehmet Türkmen: "14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum ve kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor. Hakem atışıyla maçı başlatacağım."

VAR: “Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da bir düşün, karar senin”

Sahaya dönen hakem Türkmen, maçı hava atışıyla başlattı.

- Göztepe - Kasımpaşa maçının 12. dakikasında ev sahibinin bulduğu gol sonrası VAR, hakem Ümit Öztürk’ü potansiyel ofsayttan gol iptali için incelemeye çağırdı. Pozisyonu izleyen Öztürk, Nielsen’in kafayla oynadıktan sonra Miroshi’nin ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü geçersiz saydı.

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