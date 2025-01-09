  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Takip Et

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

- 10 Ocak Cuma:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: Emre Kargın

- 11 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

- 12 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Mustafa Kürşad Filiz

13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

16.00 Boluspor-Adanaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses

- 13 Ocak Pazartesi:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Yasin Kol

20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altunok, görevinden istifa ettiYeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altunok, görevinden istifa ettiSpor

 

Fenerbahçe'den Türkiye Kupası kararı! Ali Koç'tan açıklama geldiFenerbahçe'den Türkiye Kupası kararı! Ali Koç'tan açıklama geldiSpor

 

Spor
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altunok, görevinden istifa etti
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altunok, görevinden istifa etti
Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: Crespo Umarım iyisindir
Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: Crespo Umarım iyisindir
Mauro Icardi'den 15 maddelik Wanda Nara açıklaması
Mauro Icardi'den 15 maddelik Wanda Nara açıklaması
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist belli oldu
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Okan Buruk: Kadromuzu genişletmek bizim için önemli
Okan Buruk: Kadromuzu genişletmek bizim için önemli