Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
- 10 Ocak Cuma:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: Emre Kargın
- 11 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
- 12 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
16.00 Boluspor-Adanaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses
- 13 Ocak Pazartesi:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Yasin Kol
20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin