Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk: Maçı kadın hakem Albayrak yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra orta hakem olarak görev alan ilk kadın hakem olacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

İlk kadın hakem

FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak. Böylece Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem unvanını alacak. 

En son 8 Mayıs 2004'te Lale Orta, bir Süper Lig maçı yönetmişti.

