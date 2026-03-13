Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk: Maçı kadın hakem Albayrak yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra orta hakem olarak görev alan ilk kadın hakem olacak.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol
İlk kadın hakem
FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak. Böylece Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem unvanını alacak.
En son 8 Mayıs 2004'te Lale Orta, bir Süper Lig maçı yönetmişti.