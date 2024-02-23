Trendyol Süper Lig'de 27'nci hafta heyecanı bugün başlıyor: İşte haftanın program

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın açılış maçında bu akşam Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Bugün (23 Şubat Cuma):

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun-Yeni 19 Mayıs Stadyumu)

Yarın (24 Şubat Cumartesi):

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (Kayseri-RHG EnerTürk Enerji Stadyumu)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep-Kalyon Stadyumu)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Konya-MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (İstanbul-Kadıköy Ülker Stadyumu)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Sivas-BG Grup 4 Eylül Stadyumu)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (İstanbul-Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Trabzon-Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (İstanbul-Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (İstanbul-RAMS Park)