Süper Lig'de 28.haftanın programı açıklandı! Derbi tarihleri belli oldu
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 28. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Trabzonspor- Galatasaray, Fenerbahçe- Beşiktaş derbilerini tarihleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 28. hafta müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Bu kapsamda Trabzonspor- Galatasaray, Fenerbahçe- Beşiktaş derbilerinin tarihleri belli oldu.
Trabzonspor- Galatasaray derbisi 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ise 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.