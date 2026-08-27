Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
29 Ağustos Cumartesi:
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova
21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
21.30 Galatasaray-Göztepe: Mehmet Türkmen
30 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.30 Samsunspor-Fenerbahçe: Yasin Kol
31 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK: Çağdaş Altay