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Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

21.30 Galatasaray-Göztepe: Mehmet Türkmen

30 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe: Yasin Kol

31 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK: Çağdaş Altay

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