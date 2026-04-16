Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak. 18 Nisan Cumartesi, 19 Nisan Pazar ve 20 Nisan Pazartesi günleri oynanacak karşılaşmalarla hafta tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise bu hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig’de 30. haftanın programı ve hakemler şöyle:
17 Nisan Cuma
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18 Nisan Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak
19 nisan pazar
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir: Alper Akarsu
20 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Atilla Karaoğlan