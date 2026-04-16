  Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak. 18 Nisan Cumartesi, 19 Nisan Pazar ve 20 Nisan Pazartesi günleri oynanacak karşılaşmalarla hafta tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise bu hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig’de 30. haftanın programı ve hakemler şöyle:

17 Nisan Cuma

20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18 Nisan Cumartesi

14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak

19 nisan pazar

14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir: Alper Akarsu

20 Nisan Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Telegram temsilcileri Meclis'e çağırılacakTelegram temsilcileri Meclis'e çağırılacakGündem

 

Bakan Gürlek: Okulları hedef gösteren 67 kişi gözaltına alındıBakan Gürlek: Okulları hedef gösteren 67 kişi gözaltına alındıGündem

 