  Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'in 32'nci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın (1 Mayıs Cuma)

17.00 Rizespor-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe-Başakşehir: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar

20.00 Kayserispor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol