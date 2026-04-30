Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'in 32'nci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın (1 Mayıs Cuma)
17.00 Rizespor-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Mayıs Cumartesi
20.00 Fenerbahçe-Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
3 Mayıs Pazar
20.00 Kayserispor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol