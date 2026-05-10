Süper Lig'de 34. haftanın maç programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecanın doruk noktasına ulaştığı 2025/26 sezonunun son haftasına ilişkin karşılaşma programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre, 34. haftanın açılış mücadelesinde Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu maç, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak ve Süper Lig'de sezonun son haftasına start verecek.

Şampiyon Galatasaray deplasmanda, küme düşenler netleşiyor

Sezonun zirvesinde şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, son deplasmanını Kasımpaşa karşısında yapacak. Fenerbahçe ise Eyüpspor'u evinde konuk edeceği mücadelede sezonu noktalayacak. Trabzonspor ise son haftada sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Önceki hafta tüm karşılaşmalar eş zamanlı olarak başlatılmış, alınan sonuçlar ışığında iki ekibin küme düşmesi kesinleşmişti. Kayserispor ile Fatih Karagümrük, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek takımlar olurken, alt sıralardaki kaderi belirleyecek üçüncü ekip ise son hafta sonunda netleşecek.

Ligde düşme hattındaki son takım, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak maçların ardından belli olacak. Düşme riskini en yakından ilgilendiren karşılaşmalar da aynı tarihte ve saatte oynanacak. Avrupa kupalarına katılım için beşinci sıra yarışında olan Başakşehir ile Göztepe ise 16 Mayıs Cumartesi günü sahaya çıkacak ve mücadelelerini aynı anda başlatacak.