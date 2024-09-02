  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Süper Lig’de 4. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Takip Et

Süper Lig’de 4. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig’de 4. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Takip Et

TFF, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Adana Demirspor - Galatasaray müsabakasının 62. dakikasında Yusuf Sarı’nın şutunda Abdülkerim Bardakcı’dan seken top sonrası VAR, hakem Kadir Sağlam’a potansiyel elle oynama için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

- Aynı karşılaşmanın 88. dakikasında Mertens’in ortasında Adana Demirsporlu futbolcu Tolga Kalender’in Yusuf Demir’e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem, Tolga’nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı ve teması nedeniyle sahaya döndü. Tolga’nın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla ihraç etti.

- Eyüpspor - Trabzonspor mücadelesinin 76. dakikasında Eyüpspor atağında Seslar, ceza sahası içinde Mendy’nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, oyuncunun ’aldatma’ gerekçesiyle temasın olmadığını belirleyerek penaltıyı iptal etti ve Seslar’a sarı kart gösterdi.

- Beşiktaş - Sivasspor maçının 24. dakikasında Masuaku’nun ortasında savunmadan seken top sonrası VAR, hakem Direnç Tonusluoğlu’na uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen hakem, Radakovic’in ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle sahaya döndü ve ev sahibi lehine penaltı verdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu: 11 milyon euro bonservise anlaştı!Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu: 11 milyon euro bonservise anlaştı!Spor

 

Galatasaray Osimhen'i kadrosuna kattıGalatasaray Osimhen'i kadrosuna kattıSpor

 

Spor
Victor Osimhen canlı uçak takip! Galatasaray transferi açıkladı: İşte İstanbul'a geliş saati ve Flight radar Osimhen takip kodu
Victor Osimhen canlı uçak takip! Galatasaray transferi açıkladı: İşte İstanbul'a geliş saati
Galatasaray Osimhen'i kadrosuna kattı
Galatasaray Osimhen'i kadrosuna kattı
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu: 11 milyon euro bonservise anlaştı!
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu: 11 milyon euro bonservise anlaştı!
İBB spor okullarına kayıtlar başladı
İBB spor okullarına kayıtlar başladı
Adanaspor'un acı günü: Sol Bamba hayatını kaybetti
Adanaspor'un acı günü: Sol Bamba hayatını kaybetti
16 yıl sonra bir ilk! Öznur Cüre Girdi'den altın madalya
16 yıl sonra bir ilk! Öznur Cüre Girdi'den altın madalya