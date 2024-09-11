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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı: İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek isim...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu. 15 Eylül Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı: İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek isim...
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

Ligin 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

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