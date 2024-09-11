Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı: İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek isim...
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu. 15 Eylül Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında hakem Ali Şansalan görev alacak.
Ligin 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar:
17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol