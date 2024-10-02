Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklamaya göre, ligin 8. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
4 Ekim Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam
6 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Erkan Özdamar
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu