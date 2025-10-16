Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Milli aranın sona ermesiyle birlikte gözler liglere çevrildi. Süper Lig, haftasonu oynanacak 9'uncu hafta müsabakalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 9'uncu haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.
Başakşehir-Galatasaray eşleşmesini Atilla Karaoğlan yönetecek
18 Ekim Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasında Oğuzhan Çakır Rizespor-Trabzonspor mücadesinde Halil Umut Meler, Başakşehir-Galatasaray eşleşmesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
19 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında Ali Yılmaz, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük eşleşmesinde ise Ali Şansalan görev yapacak. MHK'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
17.00 Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk
17.00 Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz
17.00 Gaziantep FK-Antalyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
20 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın