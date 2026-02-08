Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig’de bugün Eyüpspor ile Başakşehir FK arasında oynanacak maçta VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. Karşılaşmada VAR hakemi Bülent Birincioğlu, AVAR hakemi ise Samet Çavuş olacak.

Konyaspor-Göztepe mücadelesinde VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alırken, AVAR olarak Gökhan Barcın görev yapacak.

Çaykur Rizespor’un Galatasaray’ı konuk edeceği karşılaşmada VAR hakemi Sarper Barış Saka, AVAR hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Beşiktaş-Alanyaspor maçında ise VAR görevini Ümit Öztürk, AVAR görevini Mehmet Kısal üstlenecek.