Süper Lig'de derbi günü: Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında karşı karşıya geliyor.

Derbi heyecanı futbolseverleri beklerken gözler muhtemel kadrolara çevrilmişti. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş’ta Aboubakar ve Cenk Tosun forma giyemeyecek.

Derbide Arda Kardeşler düdük çalarken yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak. Bordo mavililer ise Beşiktaş karşılaşmasında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Süper Lig’de bu hafta Derbi heyecanı futbolseverleri bekliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş, Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo mavililerde ise devre arasında ayrılıklar can yaktı. Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi isimler ara transfer sezonunda Trabzonspor’da ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor’u karşılaşacak. Süper Lig’de 4. sırada bulunan Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda puan sıralamasında bordo mavililerin üzerine çıkacak.



Beşiktaş-Trabzonspor maçı bugün saat 19:00’da başlayacak. Beşiktaş’ın Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un Mert, Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Zainutdinov, Demir Ege Tıknaz, Amartey, Rashica, Gedson, Semih Kılıçsoy ve Muleka 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ise Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet ve Enis Destan 11'ini sahaya çıkarması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 6 oyuncu, Trabzonspor'da 5 oyuncu yok

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.

Bordo mavililerde 5 eksik bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyen Pepe ve Onuachu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic de Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Fernando Santos'un ilk derbisi

Rıza Çalımbay’ın takımdan ayrılmasının ardından 7 Ocak’ta göreve başlayan Fernando Santos, Türkiye Kupası ve Süper Lig’de toplam 5 karşılaşmaya çıktı. Portekizli teknik direktör yönetiminde siyah beyazlılar 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor karşısında Santos ilk Süper Lig derbisine çıkacak.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 24. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş Trabzonspor derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak.



Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.